Política Caiado renuncia a salário de R$ 25 mil até o fim do pagamento escalonado de dezembro dos servidores Na tarde de ontem, Caiado insistiu na proposta para escalonar o pagamento do salário de dezembro dos servidores públicos e anunciou mais algumas medidas

O governador Ronaldo Caiado (DEM), decidiu na noite de segunda-feira (28), que ele vai ficar sem o salário de R$ 25.052,50 até o fim do pagamento do escalonamento do salário de dezembro dos servidores de Goiás. A quantia não fica retida, vai para o pagamento dos servidores. De acordo com o Governo do Estado, a folha de dezembro de 2018 não foi paga pelo então&...