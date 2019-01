Política Caiado recebe faixa de governador de Goiás Cerimônia de transmissão da faixa de José Eliton para o novo chefe do Executivo estadual foi realizada no Palácio das Esmeraldas

O novo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), recebeu das mãos do agora ex-governador José Eliton (PSDB) a faixa de governador do Estado de Goiás no início da tarde desta terça-feira (1). A solenidade aconteceu no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, onde discursaram o novo governador e o vice-governador Lincoln Tejota. Antes disso, Caiado e Tejota tomaram posse d...