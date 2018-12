Política Caiado quer 'clima de composição' com a Casa

Em entrevista ao POPULAR, o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) disse que pretende trabalhar sempre em “clima de composição” com a Assembleia. “Das decisões que eu tiver que tomar com o Legislativo, eu vou discutir. Não tem porque eu encaminhar matéria sem chamar os deputados, sem dar conhecimento aos líderes partidários”, afirmou.Ele destacou que, desde que ganhou as ...