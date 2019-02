Política Caiado prevê alívio nas contas para fim do ano Durante balanço, democrata repetiu queixas sobre a herança de dificuldades financeiras e preferiu não falar em ações para 100 dias

Em balanço do primeiro mês de governo, quando repetiu as queixas sobre a herança de dificuldades financeiras, o governador Ronaldo Caiado (DEM) previu para o fim do ano um alívio nas contas do Estado. Em entrevista coletiva no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, ele foi questionado sobre a partir de quando o Estado começaria a ter um fôlego no caixa: “Não é u...