Política Caiado insiste em escalonamento do salário de dezembro e anuncia auxílio-alimentação para servidores Equipe de governo também anunciou que deve acabar com o salário de R$ 1.500 para soldado de 3ª classe e que mais de 400 professores serão chamados do concurso na Seduce

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, convocou uma coletiva de imprensa para a tarde desta segunda-feira (28) em que insistiu na proposta para escalonar o pagamento do salário de dezembro dos servidores público. “Estamos arcando com os crimes praticados pelos nossos antecessores. Dezembro será pago, mas precisamos do apoio e sacrifício de todos para que isso ocorra”, a...