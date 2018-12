Política Caiado inicia indicações políticas Escolha do prefeito de Formosa, Ernesto Roller (MDB), para a Secretaria de Governo, abre espaço às nomeações de aliados; Agetop e Agricultura são outras pastas que vão ter perfil político

Após anunciar mais um nome da cota pessoal e a criação da Secretaria da Economia, fundindo Fazenda e Planejamento, o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) abrirá espaço no que restou do secretariado a indicações políticas. O prefeito de Formosa, Ernesto Roller (MDB), será o secretário de Governo, e outros dois prefeitos do MDB que apoiaram o democrata nas eleições av...