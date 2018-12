Política Caiado fecha estrutura do secretariado à espera de dois nomes Definição dos titulares deve ocorrer até esta segunda-feira (31)

O governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) bateu o martelo sobre o organograma com 17 secretarias, conforme antecipou O POPULAR no dia 20, e deve definir até esta segunda-feira (31) os nomes para as duas pastas que restam: Infraestrutura e Cidades (Seics), e Administração e Desburocratização (Sead). A tendência é de que o deputado estadual Lívio Luciano (Podemos) v...