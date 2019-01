Política Caiado fala em mudar balanços

Ao receber técnicos do governo federal que vieram analisar se Goiás pode pleitear o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que vai alterar a legislação do Estado para garantir a mesma metodologia do Tesouro Nacional nos balanços oficiais. Cinco integrantes do Ministério da Economia começaram ontem a analisar as contas de 20...