Uma garrafa de água para cada quilômetro andado. Foi assim que Ronaldo Caiado (DEM) enfrentou os seis quilômetros de caminhada entre o Bairro Rodoviário e a Praça Botafogo, no Setor Leste Universitário na manhã deste sábado, debaixo de um calor de 30 graus.

Líder das pesquisas, Caiado evitou falar sobre possível vitória em primeiro turno em entrevista. “Antecipação de resultado não fica bem para ninguém. É preciso ter humildade. Já passei por derrotas e por vitórias, então sei esperar o resultado.”

Na caminhada, porém, não foram raros os gritos de “primeiro turno”, puxados por militantes, mas seguidos tanto por Caiado quanto por Lincoln Tejota (PROS), candidato a vice do democrata e que o acompanhou durante todo o trajeto. A seu lado, também estavam o senador Wilder Morais (DEM) e o deputado Delegado Waldir (PSL), que tentam reeleição.

À imprensa, Caiado disse que é preciso “ter tranquilidade para aguardar a abertura das urnas.” “Não vou, de maneira alguma, antecipar o processo. Tenho certeza de que fizemos a lição de casa: andamos o Estado, aglutinamos os partidos, fizemos boas chapas e chegamos nesse momento com sentimento de que o povo goiano quer a mudança.”

Ao POPULAR, o coordenador da campanha democrata, Adib Elias (MDB), seguiu o mesmo discurso. “Trabalhamos para construir um modelo diferente de política e administração. Tudo deu certo na campanha: crescemos no momento certo, com Ronaldo levando uma fala de fé de mudança para 2019.”

Porém, Adib Elias, embora diga que “não estão de salto alto”, afirmou esperar que “tudo possa dar certo ainda no primeiro turno para que, poucos dias depois, ele possa formatar aquilo com que se comprometeu.”

O evento, o último da campanha democrata em Goiânia no primeiro turno, estava marcado para 9 horas, mas Caiado só chegou pouco depois das 10 horas, quando os carros de som já desciam a Avenida Anhanguera. Chegou acompanhado de sua esposa Gracinha e de Lincoln Tejota e Wilder Morais. O outro candidato da majoritária, Jorge Kajuru (PRP), não compareceu.

Ausência

Durante a caminhada, inclusive, tanto Caiado quanto o carro de som só pediram voto para Wilder Morais. Ao POPULAR, Kajuru relata que não foi por não concordar com carreatas no dia anterior à eleição. “Tem de respeitar as pessoas. Ficar com carro de som prejudicando o trânsito não pode.”

Segundo ele, sua equipe esteve lá pedindo voto para ele e para Caiado. “Até porque não quero ver Wilder na minha frente.” Caiadistas já comentavam que os dois sequer se cumprimentam mais. Ontem, apoiadores de Wilder chegaram a dizer que anulariam o segundo voto para não votar em Kajuru. Do lado de Wilder, o rompimento foi por vídeos de Kajuru com críticas a ele. Do de Kajuru, por vídeo de Oídes do Carmo, que apoia Wilder dizendo que votar nele “é o fim do mundo.”