Política Caiado encerra 1º mês sem definições sobre contas do Estado Com dívidas acumuladas e folha de dezembro em atraso, desgastes políticos e tentativa de socorro federal marcaram primeiros 30 dias de governo

O governador Ronaldo Caiado (DEM) fecha o primeiro mês de gestão como começou: sem uma definição de medidas concretas para dar um fôlego nas contas do Estado. Com o governo travado diante das dívidas acumuladas em diversos setores e a folha de dezembro do funcionalismo em atraso, o mês de janeiro do democrata foi marcada por desgastes políticos e teve como foco a ten...