Política Caiado diz que não responderá nota de Marconi Em Brasília, governador foi informado da manifestação do tucano acerca da folha de pagamento dos servidores, mas preferiu não se pronunciar

Após a divulgação de nota do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) afirmando que quitou “sempre rigorosamente em dia” as folhas de pessoal, em referência ao imbróglio envolvendo a parcela dos servidores que ainda não recebeu o salário de dezembro, o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse ao POPULAR que não pretende responder o tucano. Em Brasília para reuniões com técnicos e...