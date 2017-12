Caiado diz no Twitter que teve embolia pulmonar

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) anunciou na tarde deste domingo (3), em sua conta no Twitter, que recentemente teve um quadro de embolia pulmonar.

Boa noite! Aqui acompanhando a rodada final do Campeonato Brasileiro e me recuperando para retornar ao Senado Federal. Infelizmente ainda vou ficar alguns dias afastado. Fiz a drenagem do hematoma subdural, final de novembro, mas recentemente tive um quadro de embolia pulmonar. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) 3 de dezembro de 2017

“Infelizmente ainda vou ficar uns dias afastado (do Senado). Fiz a drenagem do hematoma subdural, final de novembro”, disse o político, acrescentando que está se recuperando e estava acompanhando a última rodada do Campeonato Brasileiro enquanto escrevia. “Estou evoluindo bem, podem ficar tranquilos. Graças ao apoio e orações que tenho recebido, em breve voltarei ao trabalho.”

Estou evoluindo bem, podem ficar tranquilos. Graças ao apoio e orações que tenho recebido, em breve voltarei ao trabalho. Aproveitando esse tempo para ler muito, estudar e acompanhar vocês aqui pelas redes. Um abraço e vamos em frente! — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) 3 de dezembro de 2017

Acidente

Caiado sofreu um acidente no dia 13 de outubro em sua fazenda em Mara Rosa, no Norte goiano, quando caiu de uma mula que estava domando.