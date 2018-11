Política Caiado discute segurança pública e saúde com Bolsonaro Futuro presidente afirma que tem boas propostas para tirar os Estados brasileiros da crise; “vamos trabalhar juntos”, disse, após reunião em que recebeu governador eleito

O senador e governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) participou de reunião com o futuro presidente da República Jair Bolsonaro (PSL), no fim da tarde de ontem, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Caiado e Bolsonaro tiveram reunião reservada por aproximadamente 25 minutos. O deputado Flávio Bolsonaro (PSL) também participou do encontro, assim como Onyx...