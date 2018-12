Política Caiado define os nomes para a Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado e Comunicação O governador eleito pode confirmar ainda nesta sexta-feira (21) o nome que irá comandar a Secretaria de Governo

Matéria atualizada em 21/12/2018, às 16h45. O governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) anunciará na tarde desta sexta-feira (21) pelo menos mais três nomes para a equipe de primeiro escalão: o procurador do Estado Anderson Máximo de Holanda será secretário da Casa Civil, Juliana Prudente comandará a Procuradoria Geral do Estado, e Vassil Oliveira fica com a comunica...