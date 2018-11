Política Caiado define nomes para Segurança Pública e Saneago Delegado aposentado da PF, Rodney Miranda vai para a SSP; Ricardo Soavinski presidirá a estatal de saneamento

Cinquenta e dois dias após as eleições, dois nomes para o primeiro escalão do governo Ronaldo Caiado (DEM) foram definidos: o delegado aposentado da Polícia Federal Rodney Miranda (PRB), do Espírito Santo, assumirá a Segurança Pública, e o paranaense Ricardo Soavinski será presidente da Saneago. Rodney foi prefeito de Vila Velha e secretário de Segurança do Espíri...