Política Caiado define cinco pastas na estrutura do Estado Criação das novas secretarias, segundo Caiado, será compensada pela extinção das cinco extraordinárias, mantendo ao final o mesmo número de órgãos do primeiro escalão

O governador eleito de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) já bateu o martelo por cinco novas secretarias na estrutura do Estado: Agricultura, Cultura, Esportes, Indústria e Comércio, e Entorno do Distrito Federal. As mudanças serão compensadas, segundo ele, pela extinção das cinco secretarias extraordinárias - conforme antecipou o Giro no dia 12 -, mantendo ao final o mesmo n...