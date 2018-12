Política Caiado, Cristiane Schmidt e Paulo Guedes discutem situação fiscal de Goiás Na reunião, o Tesouro Nacional informou que Goiás foi rebaixado e classificado com a letra D no ranking de endividamento, a pior nota atribuída a um Estado

O governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas), o futuro ministro da Economia Paulo Guedes, a próxima secretária da Economia de Goiás Cristiane Schmidt e a assessoria do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional, estiveram juntos por duas horas na quinta-feira (27), para tratar da situação fiscal do estado. “Tenho que reconhecer que com 30 anos de vida públic...