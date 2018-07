Política Caiado confirma Lincoln na sua vice Em mudança de rumo, Pros anuncia deputado na chapa do DEM e saída da base aliada do governador José Eliton (PSDB)

Anunciando ontem, em coletiva, o apoio do Pros ao seu grupo, o senador Ronaldo Caiado (DEM) foi o primeiro dos pré-candidatos ao governo estadual a definir sua chapa majoritária para a disputa eleitoral deste ano. Com o deputado estadual Lincoln Tejota, na vice de Caiado, o Pros, que é presidido por ele em Goiás, oficializou seu rompimento com a base do governador José...