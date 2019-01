Política Caiado aponta sete áreas prioritárias Em discurso na Assembleia, governador destaca focos da gestão sem detalhar primeiras medidas, que incluem decretos para corte de gastos e mais escolas em tempo integral

Ao assumir ontem o governo de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que assinará “dezenas de decretos” a partir de hoje para cortar gastos e citou sete áreas prioritárias da nova gestão, de forma genérica: tolerância zero com a corrupção, valorização do servidor público, combate a desigualdades regionais, melhorias na educação, segurança e saúde, e austeridade.Embora tenha prometi...