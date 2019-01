O governador Ronaldo Caiado anunciou na noite desta quinta-feira (10) o nome do novo controlador-geral de Goiás. Henrique Ziller, ex-controlador-geral do Distrito Federal (DF), assumirá o cargo na Controladoria Geral do Estado (CGE).

O nome foi anunciado em reunião com sindicalistas da segurança e do Sindifisco.

Ziller é formado em Comunicação Social e mestre em Administração Pública pela Universidade de Brasília. Em 2015 assumiu o cargo de controlador-geral do DF.