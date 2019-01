Política Cada juiz do Tocantins recebeu em média R$ 118 mil em dezembro Valor pago a desembargador afastado pelo CNJ chegou a R$ 253 mil; total da última folha dos juízes em 2018 foi de R$ 15,1 milhões e daria para pagar salário mensal a 16 mil trabalhadores

No mês em que levou o Executivo Estadual ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o Estado quitasse o duodécimo em sua integralidade e os atrasados ao longo do ano o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) pagou a média de R$ 118 mil de salário, líquido, para cada um dos 129 juízes listados na folha de pagamento. O levantamento do Jornal do Tocantins considera as p...