Política Cachoeira é transferido para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia Contraventor já estava preso de maneira domiciliar pela condenação em decorrência da Operação Saqueador

O empresário e contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi transferido para o Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, ontem, após passar sua primeira noite de prisão na Delegacia de Homicídios. Ele foi condenado a seis anos e oito meses de prisão por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Segundo a asse...