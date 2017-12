Cabral vira réu pela 17ª vez na Lava Jato

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal , aceitou a 17ª denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), nesta terça-feira, 19. Desta vez, Cabral é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de receber propina a partir de contratos da Fundação Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro (Funderj).



De acordo com a denúncia, de janeiro de 2007 a setembro de 2014, foram realizados aportes em favor da organização criminosa de Cabral, no montante de R$ 18 milhões. Segundo o MPF, o presidente da Funderj, Henrique Ribeiro, se valia de seu cargo para gerenciar as propinas pagas pelas empresas contratadas.



Segundo a denúncia, um assessor de Ribeiro recolhia o montante, retirava um porcentual para ambos, e repassava para os operadores financeiros Carlos Miranda e Luiz Bezerra. Os dois entregavam os recursos a Cabral. O MPF aponta que Ribeiro era pessoa de confiança do então governador e de seu secretário de Governo, Wilson Carlos, "tendo inclusive sido indicado para o cargo de presidente da Fundação por essa relação próxima com a organização criminosa".



Defesa



O advogado Rodrigo Roca informou por nota que a defesa do ex-governador ingressará com novo pedido de suspeição de Bretas. Segundo o defensor, o magistrado pela primeira vez admitiu que condenará o ex-governador em todos os processos sob sua responsabilidade, ao dizer que "Sérgio Cabral é o principal idealizador do audaz esquema de lavagem de dinheiro revelado nos presentes autos e nas demais ações penais em curso neste Juízo".