Cabral pede desculpas à população por ter feito uso de caixa dois

O ex-governador Sergio Cabral (PMDB) pediu desculpas à população nesta quinta-feira, 14, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, por ter feito uso pessoal de dinheiro de caixa dois de campanhas eleitorais. Ele voltou a negar cobrança e recebimento de propina de empreiteiras e também disse desconhecer a prática da "taxa de oxigênio", que seria 1% do valor dos contratos públicos. Cabral alegou ainda que todos que o delatam ganham benefícios da Justiça.



"Foi caixa dois o tempo inteiro. Dessa expressão 'taxa de oxigênio' nunca tive conhecimento, é até sugestiva. Eu não acho a menor graça", afirmou. "O que me motiva é a realização. Tenho orgulho de dizer que em oito anos de governo fiz mais metrô que os oito governadores anteriores a mim juntos, em 32 anos. Se pegar Faria Lima, Chagas Freitas, Brizola, Moreira Franco, Marcello Alencar, Garotinho e Rosinha, eles fizeram menos. Isso é o que me importa."



Ele aproveitou a audiência para se dirigir ao povo fluminense. "Peço desculpas à população por ter feito uso de caixa dois, que era uma prática. Agora, propina, não. Eu não pedi. Não sentei com Ricardo Pernambuco (sócio da empreiteira Carioca Engenharia) e disse: 'vamos fazer uma negociata'. Eu chamei e falei: 'vamos fazer o metrô'".



Cabral desqualificou as afirmações, feitas em delação premiada, de seu ex-colaborador Carlos Miranda, apontado como o "homem da mala de dinheiro" do esquema atribuído a ele. "Agora surge um novo delator, Carlos Miranda, condenado a 47 anos de prisão, preso há 13 meses. É um delator, traidor, mentiroso, que nunca participou de nenhuma reunião com qualquer empreiteiro e comigo. Qual é a prova? Todo mundo que fala do Cabral se dá bem, todos que apontam para mim têm benefícios. É muito triste isso. O que me impressiona é que é tudo sem prova", afirmou, citando os doleiros Marcelo e Renato e Chebar, executivos da joalheria H. Stern e outros envolvidos no processo.



Sem afirmar qual o montante que usou supostamente da caixa dois, ele disse que o fez para ter "uma vida incompatível, muito além dos meus dinheiros lícitos. Eu errei". "É um processo tão kafkiano, porque eu estou dizendo que é mentira. Ele (Miranda) se posiciona como gerente financeiro de uma organização criminosa. Mas ele era um amarra-cachorro, um mero funcionário meu, que fazia serviços para mim. Basta ele apontar o dedo para mim e dizer que foi propina que ganha o prêmio de delação", continuou Cabral.



Ele pôs em xeque as alegações de Luiz Carlos Bezerra, outro antigo colaborador - disse que as planilhas apresentadas por ele eram "de bêbado", afirmando que ele "bebia muito".



Cabral está preso há um ano pela Lava Jato, acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O esquema de corrupção que teria sido tocado por ele se estenderia a áreas como obras, transportes e saúde e teria movimentado R$ 1 bilhão entre os anos de 2007 e 2016. Ele já foi condenado a 72 anos de prisão no Rio e em Curitiba e ainda responde a mais 12 processos. Suas sentenças podem chegar a 300 anos de cadeia.