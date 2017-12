Cabral diz que anel foi “presente de puxa-saco”

O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), disse que o anel de cerca de R$ 800 mil (220 mil euros) comprado pelo empresário da Delta, Fernando Cavendish, para a então primeira-dama do Rio Adriana Ancelmo, em Nice, “foi um presente de puxa-saco”, dado para agradá-lo. Cabral também declarou que o empresário mentiu no depoimento da segunda-feira (4) ao dizer que o objeto foi um “anel de compromisso” com o ex-governador. A contrapartida ao mimo, segundo Cavendish, teria sido a participação da Delta nas obras de reforma do Maracanã para a Copa de 2014.

“Esse pobre sujeito está desesperado por esta acusação de ter lavado mais de R$ 300 milhões. Ele vai mudando a versão dele de acordo com os interesses da acusação. Ele me deu a oportunidade de dizer ao senhor (juiz Marcelo Bretas) que ele é um mentiroso. Ele me entregou o anel de presente, um presente de puxa-saco, querendo me agradar e que foi devolvido”, disse Cabral, em interrogatório na tarde de ontem na 7ª Vara Federal Criminal.

Questionado por Bretas se não seria estranho aceitar um presente de tão alto valor, Cabral respondeu que não sabia o seu preço. “Não perguntei o valor do presente, seria uma indelicadeza”, disse. O ex-governador também negou que o anel tenha sido usado como moeda de troca para a obra.