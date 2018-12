Política Cabral é mais uma vez condenado; penas chegam a quase 200 anos Com a condenação desta segunda-feira, as penas de Cabral chegam a 197 anos e 11 meses de reclusão

Em uma decisão de 72 páginas, o juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, condenou hoje (3) o ex-governador do estado Sérgio Cabral a 14 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado, por lavagem de dinheiro por favorecer a ex-mulher Susana Neves Cabral e o irmão dele, Maurício de Oliveira Cabral Santos, e por recebimento de propina. C...