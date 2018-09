Política Cabral é condenado pela sétima vez e sentenças somam 183 anos de prisão Ex-governador foi condenado por fraudes a licitações na reforma do Maracanã e no PAC das Favelas

O ex-governador do Rio Sergio Cabral (MDB) foi condenado nesta quarta-feira, 12, a 12 anos e 10 meses de prisão por fraudes a licitações na reforma do Maracanã e no PAC das Favelas. A decisão é da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Com isso, as penas somadas do ex-governador ultrapassam os 183 anos de prisão. "Eleito para dois mandatos consecutivos de governador do Estado d...