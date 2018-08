Política Cabo Daciolo é oficializado candidato à Presidência pelo Patriota A candidata a vice escolhida foi Suelene Balduino Nascimento, do mesmo partido

A convenção nacional do Patriota oficializou neste sábado (4) a candidatura do deputado federal Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, o Cabo Daciolo, à Presidência da República nas eleições de outubro. O evento ocorreu no município de Barrinha, interior de São Paulo. O candidato foi escolhido por unanimidade. A candidata a vice escolhida foi Suelene Baldui...