Política Câmera de segurança de banco flagra operador do PRB sacando R$ 500 mil Thaisson de Souza Maciel retirou bolada uma semana antes do primeiro turno das eleições; ele foi preso nesta terça, 11, na Operação Santinhos, que chamou até o governador do Estado para depor

Câmeras do circuito interno de segurança de um banco em Rio Branco flagraram Thaisson de Souza Maciel, apontado pela Operação Santinhos como operador do PRB do Acre, fazendo saques de dinheiro em espécie. A Polícia Federal apontou que, na semana anterior ao primeiro turno das eleições 2018, o operador pegou R$ 500 mil de forma fracionada no banco. De acordo com a ...