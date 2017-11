Câmara vota reajuste e base do IPTU nesta quarta-feira (22)

A Câmara Municipal de Goiânia vota nesta quarta-feira (22) o veto do prefeito Iris Rezende (PMDB) a um projeto de autoria do vereador Elias Vaz (PSB) que impede reajustes no Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) em Goiânia. A proposta do parlamentar envolve a lei que atualizou a Planta de Valores do município em 2015 e propôs que o reajuste do tributo, que é calculado...