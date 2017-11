Câmara vota novas regras para ISS

A Câmara Municipal de Goiânia analisa nesta quinta-feira (23), em segunda votação, as novas regras de cobrança do ISS, que até agora já receberam quatro emendas. A primeira, de autoria do vereador Cabo Senna (PRP), vincula a receita ao cumprimento das emendas impositivas. A segunda, de Anselmo Pereira (PSDB), desobriga a Prefeitura a protestar dívidas de menos de R$ ...