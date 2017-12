“Câmara tem apresentado soluções”, avalia Andrey

Terminando seu primeiro ano como presidente da Câmara Municipal e como vereador, Andrey Azeredo (PMDB) avalia que, mesclando parlamentares experientes com novatos, o legislativo goianiense teve boa produtividade durante esse ano.

Em entrevista ao POPULAR, ele comenta a relação com o Executivo, polêmicas com vereadores e anuncia novidades para o próximo ano na Casa.

O que o senhor destaca do primeiro ano do seu mandato?

Eu destaco o compromisso com a Transparência. Nós apresentamos um novo site à sociedade. Além disso, fizemos uma gestão focada na redução de gastos e na austeridade, com a valorização do dinheiro da população. Nós devolvemos R$ 17 milhões para a Prefeitura, um recurso que poderá ser utilizado por exemplo para a construção de 425 novas casas, o asfaltamento de 19 dos 29 bairros.

Chamou atenção neste ano o diálogo complicado entre a Prefeitura e os vereadores. Será que no próximo ano haverá uma abertura maior do Paço?

Esse é o nosso desejo, que nós tenhamos sempre um diálogo mais estreitado, buscando em conjunto implementar políticas públicas em prol da comunidade. Essas divergências eu vejo como natural, faz parte do processo democrático, fortalece a democracia e mostra a independência da Câmara Municipal. É uma legislatura nova, que tem demonstrado a que veio trabalhando com bastante determinação e exercendo muito a sua capacidade fiscalizadora.

Houve também algumas polêmicas envolvendo vereadores, como as do PSDC, que apesar de já inocentados, foram citados na Operação Multigrana; de Anselmo Pereira (PSDB), denunciado pelo Ministério Público e de Zander Fábio (PEN), afastado do mandato. Como o senhor avalia esses casos?

Isso faz parte do processo de um homem público, a todos nós é dado o dever de esclarecer e prestar informações para os órgãos competentes quando somos solicitados, cabendo sempre à Justiça fazer o julgamento. Nós tivemos questões pontuais na casa, mas isso está sob a égide da lei.

O senhor acha que os novos vereadores que entraram na Câmara correspondem ao anseio da população por renovação?

Falo da Câmara como um todo, aqui não farei distinção. Os que foram reeleitos são parlamentares experimentados, que têm dado e continuam dando uma contribuição importante à nossa cidade. É a mescla da experiência deles com a vontade de inovar de muitos que chegaram, mais a necessidade de atendermos de fato os anseios da população é que fazem que essa legislatura seja bem diferenciada. A população quer ações concretas. Eu vejo que a Câmara tem apresentado soluções, questões que precisam ser debatidas e buscando junto ao Executivo que isso se torne viável.

Há previsão de melhorias para a Câmara em 2018?

Sim, já adquirimos 100 novos computadores para os gabinetes de vereadores, departamentos e Comissões; a internet Wi-Fi aberta no Plenário também vai ser liberada e já está em fase de conclusão da licitação.