Política Câmara publica renúncia do deputado Jean Wyllys e convoca suplente Deputado renunciou por temer ameaças sofridas; David Miranda (PSOL-RJ) irá assumir o cargo

A Câmara dos Deputados publicou hoje (29) a renúncia do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) ao mandato para o qual foi eleito em outubro de 2018. No despacho publicado juntamente com o ofício de Wyllys, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), determina a convocação do primeiro suplente da bancada do PSOL do Rio de Janeiro e a inclusão de seu nome na lista d...