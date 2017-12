Câmara Municipal devolverá R$ 17 milhões aos cofres da Prefeitura

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Azeredo (PMDB), anunciou nesta sexta-feira (15) que a Casa devolverá R$ 17 milhões aos cofres da Prefeitura.

"O ano foi de austeridade e contenção de gastos pela situação atual da Prefeitura e do País", justificou o parlamentar, que disse ainda que, além do dinheiro, mais sete veículos serão colocados à disposição do município.

A Câmara Municipal finalizou na última quinta-feira (14) o balanço anual das contas. De acordo com diretores setoriais municipais, a devolução do dinheiro é oriunda de reajustes contratuais e de licitações com menor custo para serviços de manutenção.

Os parlamentares realizarão na próxima segunda-feira (18), às 9h, no Paço Municipal, uma reunião com o prefeito Iris Rezende (PMDB) para marcar a devolução do montante.