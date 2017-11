Câmara Municipal derruba veto a projeto que impede reajuste do IPTU em Goiânia

A Câmara Municipal derrubou nesta quarta-feira (22), por 29 votos a 4, o veto do prefeito Iris Rezende (PMDB) à proposta do vereador Elias Vaz (PSB) que impede o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com base na atualização da Planta de Valores feita em 2015. Apesar da articulação do Paço Municipal, que só começou depois da aprovação da matéria na Casa, a Prefeitura não conseguiu o apoio necessário de 18 vereadores para manter o veto.

Agora, com a matéria de Elias em vigor, o único reajuste do valor do tributo será feito com base na inflação, sem considerar os valores atualizados da Planta. Para os cofres municipais, a medida que foi mantida na sessão de hoje implica em uma renúncia de R$ 35 milhões. Isso porque como a matéria que determinava o reajuste é de 2015, os valores da atualização já estavam previstos no orçamento de 2018.

Durante a sessão, os vereadores da base pediram a suspensão dos trabalhos para negociar com os secretários de Governo, Samuel Almeida, e de Finanças, Alessandro Melo. Na reunião, os representantes do Paço afirmaram que, se mantido o veto, aceitariam a proposta apresentada por Elias para aumentar o piso do IPTU para R$ 1 milhão. Isso seria feito apresentando uma emenda a um projeto de autoria da Prefeitura que já aumentava o valor mínimo da proposta, mas para R$ 500 mil. Se o veto fosse derrubado, entretanto, o prefeito negou aumentar o teto. Frente a este posicionamento, os parlamentares da base se recusaram a manter o veto.

Polêmica

O reajuste com base na atualização da Planta de Valores causou polêmica por dois motivos principais. Primeiro, porque o aumento começava a incidir em imóveis cujo valor superasse os R$ 200 mil, piso considerado baixo por Elias e outros vereadores. Depois, porque em alguns casos, o valor do tributo seria gradativamente aumentado até atingir a porcentagem de 40%.

Foi com base nesses argumentos que um novo projeto acabando com essa medida foi apresentado por Elias em fevereiro. Ele tramitou na Casa sem que a Prefeitura tentasse expor o impacto da medida, algo que só foi feito no segundo semestre deste ano, depois que Alessandro Melo assumiu a Secretaria de Finanças.