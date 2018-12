Política Câmara gastou R$ 8 milhões com despesas médicas de deputados A Casa oferece aos deputados um departamento com 70 médicos de 17 especialidades diferentes... o que não impede de utilizarem clínicas particulares

A Câmara dos Deputados gastou R$ 7,9 milhões para ressarcir despesas médicas de 203 deputados com hospitais e clínicas particulares em 2018. Por meio da Lei de Acesso à Informação, a Coluna obteve a planilha dos reembolsos. A direção da Casa Legislativa autorizou, por exemplo, pagamento de despesas médicas do deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB-AM) no valor d...