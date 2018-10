Política Câmara dos Deputados fica mais jovem, mais militar e mais feminina Casa tem índice de renovação de 52%, o maior em 20 anos; entre os cinco deputados mais votados, todos novatos, dois têm até 24 anos

Com um índice de renovação de 52%, o maior em 20 anos, a nova Câmara dos Deputados será mais jovem, com ampliação da representação de mulheres e negros. A participação de militares também cresceu, mas políticos, empresários e advogados ainda estão no topo do ranking de profissões. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º t...