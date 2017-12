Câmara devolve R$ 17 milhões para a Prefeitura

A Câmara Municipal de Goiânia anunciou ontem que vai devolver à Prefeitura R$ 17 milhões do seu orçamento que não foram utilizados durante o ano. Além do recurso, o legislativo também dispensará sete veículos, que poderão começar a ser usados pelo Paço Municipal.O montante a ser devolvido foi definido nesta semana, com a finalização do balanço anual da Câmara. Acompa...