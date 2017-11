Câmara deve realizar concurso com 75 vagas até março de 2018

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou na manhã desta terça-feira (28) em primeira votação o projeto de lei que cria concurso público para 75 novos cargos. A previsão é que o edital seja lançado já no primeiro trimestre de 2018 para que o trâmite seja feito com celeridade.

"O projeto visa atender um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado há anos com o Ministério Público e nós estamos dando sequência”, afirmou o presidente da Casa, Andrey Azeredo (PMDB). O TAC determinou o preenchimento de 130 vagas, sendo que 42 delas ainda precisam ser preenchidas e 18 já foram ocupadas por servidores aprovados no concurso de 2006.

O concurso prevê, além do preenchimento das vagas já existentes, a extinção de cargos desnecessários e a contratação de um profissional de Libras. “Fizemos a inserção de um cargo novo, que é o profissional de Libras, para que nós possamos nos adequar à legislação federal e permitir que todas as transmissões da Casa tenham também o profissional de Libras informando aqueles que possuem deficiência", afirma o vereador.

Agora, o projeto segue para a Comissão do Trabalho para depois ser analisada em segunda votação. "Depois, vai para veto ou sanção do prefeito Iris. Caso seja sancionado faremos o concurso público o mais breve possível", explicou Andrey.

O presidente também falou sobre o impacto no orçamento da Câmara com esses novos contratados. "O impacto foi feito pela Diretoria Financeira. Ele depende do número de aprovados e daqueles que de fato farão a opção e do chamamento, mas está dentro da capacidade da câmara e dentro dos limites estabelecidos tanto pela Constituição da República, que diz que não podemos gastar mais de 70% com o funcionalismo público, bem como do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal" informou.



13º para os vereadores

O presidente também comentou a possibilidade de que os vereadores recebam 13º salário. Antes de decidir sobre o assunto, a Câmara fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Município (TCM) para saber se seria possível fazer o pagamento sem a existência de lei específica, como já é aceito, segundo ele, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).

“Essa é uma matéria que foi defendida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), reconhecida como direito do trabalhador. Os vereadores e parlamentares se encaixam como trabalhadores, na visão do Supremo”, afirmou ele. Se a resposta for favorável, a Câmara fará o pagamento. Se não for, Andrey afirma que buscará informações sobre como proceder para regularizar a questão.