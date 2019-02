Política Câmara derruba veto a lei que proíbe fogos de artifício com barulho em Goiânia Votação ocorreu em sessão na manhã desta quinta-feira (7)

O plenário da Câmara Municipal de Goiânia rejeitou, na sessão desta quinta-feira (7), por 22 votos a 1, o veto do prefeito Iris Rezende (MDB) ao projeto que proíbe fogos de artifício com barulho em Goiânia. De acordo com a matéria, fogos sem estampido continuam liberados. A proposta, apresentada pelos vereadores Zander Fábio (Patriota) e Andrey Azeredo (MDB), vale para l...