Política Câmara de Minaçu afasta prefeito do cargo por 90 dias

A Câmara Municipal de Minaçu aprovou, por unanimidade, pedido de afastamento do prefeito, Nick Barbosa (DEM), por 90 dias. O chefe do Executivo é acusado de ter determinado o aumento da alíquota da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) sem que a matéria passasse pela Casa, conforme previsto no artigo 150 da Constituição Federal. O decreto também cria comissão compos...