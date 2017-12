Câmara de Goiânia vai reduzir horário de funcionamento em janeiro

A partir do dia 2 de janeiro, a Câmara Municipal de Goiânia vai funcionar das 7h às 13h. De acordo com a portaria assinada pelo presidente Andrey Azeredo, o novo horário vai se estender até o dia 31 do próximo mês.

Ainda segundo a publicação, os servidores que prestam serviço no horário vespertino vão ter que cumprir sua jornada até às 13h.

O documento foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (26), e o argumento usado para justificar a alteração no expediente é “a necessidade de economia com as despesas administrativas de manutenção da Casa Legislativa”.

Há poucos dias, foi aprovado o pagamento de 13º salário e férias para vereadores, secretários, prefeito e vice-prefeito que será feito ainda em 2017. Conforme publicado anteriormente pelo O POPULAR, os dois benefícios custarão anualmente aos cofres públicos R$ 1,17 milhões.