A Câmara dos Vereadores de Goiânia tem mais de cinco comissionados para cada efetivo. A proporção é calculada levando em consideração os servidores que constam na folha de pagamento referente a janeiro, sendo 458 comissionados ante 82 efetivos.

Foram excluídos da conta os 34 vereadores – o agora senador Jorge Kajuru (PSB) já estava afastado do mandato e, por isso, não recebeu salário –, os 89 servidores que estão à disposição da Casa e os 353 estagiários que trabalham no local.

Porém, essa proporção deve aumentar, caso seja aprovada a reforma administrativa. Se isso ocorrer, a proporção deve subir para mais de sete comissionados por efetivo, uma vez que a proposta prevê a criação de 121 novos cargos comissionados na estrutura da Câmara, como mostrou ontem a coluna Giro.

Os novos cargos elevariam o número de comissionados para 579, tendo um impacto de aproximadamente R$ 5,45 milhões, considerando o pagamento de 13 salários no ano. A maior parte dos novos cargos (56) são de assessoramento superior, das quais 28 são para comissões permanentes da Casa e diretorias, além de 8 coordenadorias.

Ainda serão criadas 35 novas funções de assessoria parlamentar – cada gabinete terá uma dessas funções –, posto reservado para assessoria jurídica dos vereadores. Ainda estão previstas oito novas divisões, como de compras, de documentação e da folha de pagamento, e 13 chefes de núcleo.

DEMANDA

Ao POPULAR, o presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo (PROS), diz que alguns dos cargos já existem e que o número de novas funções é de 106. Segundo ele, as novas funções são necessárias, uma vez que “a Câmara nunca funcionou”.

Para Policarpo, apesar do alto número de servidores, existe demanda reprimida dentro das comissões. “As comissões não têm servidores e elas passarão a ter maior demanda agora, com a criação de um canal para receber denúncias dos cidadãos. Então, essas comissões não servirão só para votar matérias, mas também para fiscalizar, que é uma das funções do Legislativo”, diz.

comparação

A Câmara de Goiânia tem mais servidores que a de Curitiba, que tem 39 vereadores, quatro a mais que a capital goianiense. São 539 contra 507, considerando apenas efetivos e comissionados. Se somados todos os servidores, incluindo vereadores e estagiários, excetuando-se servidores à disposição, a proporção sobe para 927 contra 659 dos curitibanos.

À reportagem, a assessoria da Câmara de Goiânia disse, por meio de nota, que os servidores da capital trabalham duas horas a mais que os do Paraná e que o alto número de comissionados se dá pelas regras vigentes, em que “cada vereador pode nomear até 12 funcionários comissionados” e “pedir a disposição de dois servidores efetivos, dos quadros da própria Câmara de Goiânia ou da Prefeitura, com complemento de função gratificada”.

Em relação aos efetivos, o texto afirma que “a Casa está em tratativas com o Ministério Público para viabilizar a convocação dos aprovados no último certame, realizado em 2018”.

Sobre o número de estagiários, a nota relata que a “mesa diretora está revendo os contratos de estágio” e que atualmente há menos de 300.