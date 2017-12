Câmara de Goiânia aprova Lei Orçamentária Anual para 2018 com 265 emendas

A Câmara Municipal aprovou hoje, em segunda votação, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018 com 265 emendas dos vereadores. O orçamento, que prevê R$ 5,32 bilhões, foi aprovada por unanimidade.

Esta é a primeira LOA que contempla não só as emendas regulares, mas também as impositivas, que são parcelas do orçamento obrigatoriamente aplicadas em obras definidas pelos vereadores. A estimativa do relator da matéria, vereador Anselmo Pereira (PSDB), é de que 70% das emendas apresentadas sejam impositivas.

Para o relator, vereador Anselmo Pereira (PSDB), um dos destaques da lei é a margem de remanejamento. Segundo ele, a LOA mostra "desprendimento" da Casa para que a Prefeitura possa socorrer áreas emergenciais, já que, apesar de a lei determinar que a cota seja de 5%, a Câmara deu autorização de que a Prefeitura remaneje 21% do orçamento.

Ele também afirmou que um dos objetivos da elaboração era fazer um orçamento exequível, que pudesse ser efetivamente cumprido pela Prefeitura. "O orçamento desse ano foi feito bem próximo à realidade da receita, não foi superestimado como em outros anos", declarou ele.