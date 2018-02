Câmara de Goiânia aprova decreto para cancelar multas por puxadinhos

A Câmara Municipal aprovou nesta quinta-feira (1) o decreto legislativo de autoria do vereador Delegado Eduardo Prado (PV) que susta o lançamento de multas por puxadinhos com base em fotos aéreas, determinado por Instrução Normativa da Secretaria de Finanças (Sefin) e impede a utilização desse método para aplicação de qualquer sanção futura. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Para justificar o uso das fotos aéreas, a Prefeitura ressalta que a quantidade de fiscais no município não é suficiente para fazer a verificação de construções irregulares em todos os imóveis da cidade. Ontem, em prestação de contas, o secretário de Finanças, Alessandro Melo, afirmou inclusive que a intenção da gestão Iris Rezende (PMDB) é intensificar a utilização do método de fiscalização.

Agora, segundo o vereador Eduardo, o contribuinte poderá entrar, após a publicação do decreto, com um processo administrativo requerendo que o valor referente à multa seja transformado em crédito para futuros pagamentos. “É uma vitória do parlamento, mas principalmente da sociedade”, comemorou ele.

A procuradora-geral do município, Anna Vitoria Caiado, alega, entretanto, que o decreto é nulo. “A lei é clara quanto ao decreto legislativo e ele só pode ser editado quando o Executivo extrapola suas prerrogativas. Ele está, na verdade, usurpando as funções do Executivo, nos só estamos regulamentando a aplicação do imposto, nem estamos mudando alíquotas. Vamos publicar com um decreto de não-executoriedade, essa questão não precisa nem ir para a Justiça”, garantiu.