Câmara concede aposentadoria de R$ 9,6 mil a Dirceu

Os 11 anos do período da ditadura em que ex-deputado foi anistiado foram incluídos no cálculo de tempo, mas não no valor, que é de 28% do salário atual

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil

José Dirceu, ao deixar a prisão por ordem do STF: aposentadoria