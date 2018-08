Política Câmara autoriza Paço a fazer empréstimo de R$ 115 milhões Projeto foi aprovado em segunda votação e recursos deverão ser utilizados em obras de infraestrutura

O projeto de autoria do prefeito Iris Rezende (MDB) que pedia autorização para contrair empréstimo de R$ 115 milhões com a Caixa foi aprovado nesta quarta-feira (15) pela Câmara Municipal. Segundo a justificativa oficial, o dinheiro do programa Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa) será usado para financiar as obras do BRT e de “outros investimentos”. A matéri...