Política Câmara aumenta pena de maus-tratos contra animais e zoofilia A pena será acrescida de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal ou quando forem constatados atos de zoofilia

A Câmara dos Deputados aprovou nesta tarde (11) o projeto de lei que aumenta pena em casos de maus-tratos contra animais. O texto estabelece que a pena será acrescida de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal ou quando forem constatados atos de zoofilia (ato sexual entre seres humanos com animais). A matéria segue para análise do Senado. A matéria foi ap...