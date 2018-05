Política Câmara aprova regulamentação de 13º e férias para vereadores Projeto de resolução estabelece data de pagamento dos benefícios, segundo orientação do TCM

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta terça-feira (22/5), em primeira votação, um Projeto de Resolução da Mesa Diretora que regulamenta o 13º salário e férias dos vereadores. Aprovado no final do ano passado, o benefício já foi inclusive concedido, seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou o pagamento. Ao contrário dos demais servid...