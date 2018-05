Política Câmara aprova prioridade de investimento em Educação nas áreas periféricas de Goiânia A proposta segue para avaliação do prefeito Iris Rezende (MDB)

Os vereadores aprovaram, em segunda votação, Projeto de Lei que determina a priorização do investimento em ensino nas áreas periféricas de Goiânia. Autora da proposta, Sabrina Garcêz (PTB) argumenta que os locais distantes do Centro da capital apresentam maior defasagem de atendimento e de disponibilização de políticas públicas na área do ensino fundamental. O projet...